Конгресс США подготовит доклад о событиях в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Посол Узбекистана Жавлон Вахабов в режиме видеоконференцсвязи провел ряд переговоров с членами Конгресса США, сообщает ИА «Дунё».

Целью переговоров стало доведения объективной информации о ситуации в Каракалпакстане, а также усилиях Узбекистана по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития региона.

По информации посольства Узбекистана, по итогам встречи американские конгрессмены заявили о готовности внести в Конгресс США «Congressional Record», официальный документ, распространяемый в офисы всех сенаторов и конгрессменов, который, по их мнению, будет полезен для всех членов Конгресса в плане доведения до них объективной информации относительно событий в регионе.

Кроме того, конгрессмены отметили, что включение в указанный документ информации по Каракалпакстану в определенной степени будет демонстрировать единство среди членов Конгресса по этому вопросу.