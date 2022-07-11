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Обновленный МоВ подписан между правительством Монголии и ЮНЕСКО
Батцэцэг Батмөнх и Одри Азуле
Батцэцэг Батмөнх и Одри Азуле

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии Монголии по делам ЮНЕСКО Батцэцэг Батмөнх приняла генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх подчеркнула ценный вклад ЮНЕСКО в развитие образования, культуры, науки и информационно-коммуникационного сектора Монголии за последние 60 лет и выразила свою приверженность дальнейшему сотрудничеству в области цифровой трансформации в сфере образования, создания нового геопарка в Монголии, информации и связи.

В свою очередь Одри Азуле отметила, что Монголия тесно сотрудничает с ЮНЕСКО и его региональными и субрегиональными отделениями для реализации проектов, программ и конвенций ЮНЕСКО на национальном уровне, и подчеркнула укрепление сотрудничества, основанных на демократии, уважении прав человека и общих принципах.

В ходе встречи стороны подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании между правительством Монголии и ЮНЕСКО на 2022-2029 годы. В новом меморандуме о взаимопонимании изложены следующие шаги сотрудничества между Монголией и ЮНЕСКО в области образования, культуры, науки и информационных коммуникаций.

источник: МИД Монголии

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