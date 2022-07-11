Минобороны России: Уничтожены 17 пунктов управления и перехвачены три украинских беспилотника

CentralAsia (CA) - Минобороны России опубликовало сводку по военным действиям в Украине на 10 июля.

Так, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили: 17 пунктов управления, 4 взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США.

Также уничтожены: взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики.

Истребители Су-35С ВКС России в воздухе сбили: два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье в ДНР.

Также российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области, три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, пять снарядов РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Бражковка Харьковской области.