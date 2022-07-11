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В Москве ожидают повышения заболеваемости COVID-19 осенью

CentralAsia (CA) -  К осени в Москве ожидается повышение заболеваемости коронавирусом, пишет РИА Новости.

Как пояснил инфекционист Малышев, коллективный иммунитет в Москве явно недостаточен.

10 июля сообщалось, что за сутки в Москве выявлены 574 случая COVID-19, 12 человек умерли. До этого были выявлены 600 новых случаев заражения.

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