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Делегация МИД Узбекистана посетит Россию

CentralAsia (UZ) -  11-12 июля делегация Узбекистана во главе с и.о. Министра иностранных дел Владимиром Норовым посетит Россию, сообщает пресс-служба МИД РУз.

В рамках визита запланировано проведение ряда встреч и переговоров в парламенте, министерстве иностранных дел и других ведомствах России.

В программе также предусматривается проведение круглого стола с участием российских экспертов, соотечественников, представителям узбекской диаспоры и СМИ.

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