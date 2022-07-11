Делегация МИД Узбекистана посетит Россию

- Узбекистан, общество
- 14:21, 11 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - 11-12 июля делегация Узбекистана во главе с и.о. Министра иностранных дел Владимиром Норовым посетит Россию, сообщает пресс-служба МИД РУз.
В рамках визита запланировано проведение ряда встреч и переговоров в парламенте, министерстве иностранных дел и других ведомствах России.
В программе также предусматривается проведение круглого стола с участием российских экспертов, соотечественников, представителям узбекской диаспоры и СМИ.
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