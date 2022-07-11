Делегация МИД Узбекистана посетит Россию

CentralAsia (UZ) - 11-12 июля делегация Узбекистана во главе с и.о. Министра иностранных дел Владимиром Норовым посетит Россию, сообщает пресс-служба МИД РУз.

В рамках визита запланировано проведение ряда встреч и переговоров в парламенте, министерстве иностранных дел и других ведомствах России.

В программе также предусматривается проведение круглого стола с участием российских экспертов, соотечественников, представителям узбекской диаспоры и СМИ.