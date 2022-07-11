За сутки в Казахстане выявили 454 новых случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусом, передает оперативный штаб.
Из них:
- в Алматы — 200;
- в городе Нур-Султане — 118;
- в Алматинской области — 30;
- в Шымкенте — 23;
- в Атырауской области — 16;
- в Кызылординской области — 12;
- в Карагандинской области — 11;
- в Акмолинской области — 7;
- в Жамбылской области — 7;
- в Павлодарской области — 5;
- в СКО — 3;
- в ВКО — 3;
- в Костанайской области — 3;
- в Туркестанской области — 3;
- в Мангистауской области — 2;
- в ЗКО — 1.
На 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 2837 человек, из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 2546 пациентов.
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