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За сутки в Казахстане выявили 454 новых случая COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусом, передает оперативный штаб.

Из них:

- в Алматы — 200;

- в городе Нур-Султане — 118;

- в Алматинской области — 30;

- в Шымкенте — 23;

- в Атырауской области — 16;

- в Кызылординской области — 12;

- в Карагандинской области — 11;

- в Акмолинской области — 7;

- в Жамбылской области — 7;

- в Павлодарской области — 5;

- в СКО — 3;

- в ВКО — 3;

- в Костанайской области — 3;

- в Туркестанской области — 3;

- в Мангистауской области — 2;

- в ЗКО — 1.

На 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 2837 человек, из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 2546 пациентов.

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Коронавирус в Казахстане
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