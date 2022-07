Туркменистан потерял $29 миллионов с начала года из-за отключений интернета

CentralAsia (TM) - За полгода 2022 года Туркменистан потерял от намеренного отключения интернета 29 миллионов долларов, говорится в отчете компании Top10VPN. Всего интернет-шатдауны обошлись мировой экономике в $10 миллиардов. Эта цифра почти вдвое больше прошлогодней, хотя это данные только половины текущего года.

В текущем году Top10VPN зафиксировал попытки правительств 16 стран существенным образом нарушить работу интернета. Такие меры применяются, как правило, когда вспыхивают протесты, и с этими неудобствами сталкиваются от сотен тысяч до сотен миллионов людей.

Наибольшее количество потерь от интернет-шатдаунов в 2022 году связано с непрекращающимися отключениями социальных сетей в России, которые обошлись в $8,78 миллиардов и были обусловлены войной на территории Украины.

Казахстан (расположился на третьем месте) потерял от отключений интернета более $410 миллионов. Туркменистан (восьмое место) – 29 миллионов, Узбекистан (12-е место) – почти $8.5 миллионов.

В настоящее время в Туркменистане практически не осталось работающих VPN-серверов, передает turkmen.news.

Многие крупнейшие провайдеры VPN подчеркивают, что их сервис недоступен в Туркменистане и Китае. Все социальные сети в стране заблокированы, блокировка интернета происходит целыми подсетями. IP-адрес состоит из четырех частей, разделенных точками a. b. c. и d. Например, 217.174.230.1 — это IP-адрес «Туркментелекома». До недавнего времени провайдер блокировал только IP-адрес (последнее значение), потом стал блокировать подсети (c. и d.). Сейчас же идет блокировка всех подсетей в некоторых диапазонах — все значения от 0 до 255 в точке c. Это — десятки тысяч IP-адресов.