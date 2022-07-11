ISW: Российские силы усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:20, 11 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 10 на 11 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от критически важных наземных коммуникаций.
Выводы института:
Российские силы проводят оперативную паузу на фоне военных действий в Украине и участвуют в операциях по созданию условий для будущих наступлений.
Российские войска провели ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.
Российские силы провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка.
Российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации частных военных компаний для поддержки действий в Украине.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.