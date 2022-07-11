ISW: Российские силы усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 10 на 11 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от критически важных наземных коммуникаций.

Выводы института:

Российские силы проводят оперативную паузу на фоне военных действий в Украине и участвуют в операциях по созданию условий для будущих наступлений.

Российские войска провели ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

Российские силы провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка.

Российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации частных военных компаний для поддержки действий в Украине.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.