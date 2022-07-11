Нацгвардия Узбекистана заявила, что при разгоне демонстраций в Нукусе не использовались боевые патроны

CentralAsia (UZ) - Национальная гвардия Узбекистана заявила, что при разгоне демонстрантов в Нукусе боевые патроны не применялись.

Как пишет ведомство, в каналах одного из мессенджеров распространяются видео, заснятые в дни массовых беспорядков в Нукусе 1-2 июля. На этих видео люди указывают на стрелянные гильзы, найденные на местах событий, и утверждают, что «это гильзы от боевых патронов, которыми были убиты мирные граждане в ходе мирных протестов», но тел погибших ни на одном из этих видео нет, заявляет Нацгвардия.

Данные утверждения – ложные, сказали в Нацгвардии.

«На брифинге представители Национальной гвардии дали однозначный ответ по поводу применения боевых патронов: не применялись. Для разгона толпы и подавления массовых беспорядков использовались спецсредства – светошумовые и дымовые. Выстрелы патронами, начиненными пиротехническими средствами, производятся из автомата Калашникова со специальной 4-ствольной насадкой и специального карабина. Для производства выстрела необходим патрон, и это так называемые холостые патроны, то есть, без пули, но содержащие порох. Этим и объясняется то, что в местах, где в отношении агрессивных личностей в многочисленной толпе применялись спецсредства, люди находят стрелянные гильзы от холостых патронов», - пишет Нацгвардия.

При этом в ведомстве сказали, что законодательство предусматривает основания применения боевого оружия военнослужащими Национальной гвардии и сотрудниками органов внутренних дел.

Так, по ст. 24 закона «Об органах внутренних дел» и ст. 31 закона «О Национальной гвардии», при исполнении служебных обязанностей оружие применяется при:

защите граждан либо себя от нападения, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья;

для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, транспортным средством, специальной и боевой техникой;

при задержании лица, застигнутого в момент совершения особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться, или оказывающего вооруженное сопротивление;

отражении группового или вооруженного нападения на жилища граждан, охраняемые объекты и самого военнослужащего или сотрудника и в других случаях, оговоренных законами Республики Узбекистан «О Национальной гвардии» и «Об органах внутренних дел».

Массовые акции протеста в Каракалпакстане против предложенных изменений в Конституцию Узбекистана начались 1 июля и завершились вечером 2 июля, когда силы безопасности разогнали протестующих. По данным узбекских властей, в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. После протестов было арестовано 516 человек.