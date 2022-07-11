Делегация Туркменистана посетит Бухару

CentralAsia (UZ) - Президент Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о командировании делегации Туркменистана в Бухару.

По данным государственного информационного агентства «Туркменистан сегодня», 12-14 июля делегация примет участие в совместном межрегиональном форуме, заседании Делового совета торгово-промышленных палат и выставке производственных возможностей двух стран, а также в туркмено-узбекском концерте дружбы.

Накануне заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел совещание, посвящённое ходу подготовки ряда мероприятий, запланированных в рамках визита в Узбекистан туркменской делегации.

Рассмотрен ход подготовки к Узбекско-туркменскому межрегиональному форуму в г. Бухаре, в рамках которого запланировано проведение 2-го заседания Совета предпринимателей, выставок промышленной продукции, изделий народного творчества двух стран.