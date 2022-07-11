В Казахстане цены на жилье за год повысились на 26 процентов

CentralAsia (KZ) - За год (июнь 2022 года к июню 2021 года) цены на вторичное жилье повысились на 26,8 процента, продажи нового жилья выросли на 19,5 процента, сообщает Бюро национальной статистики Казахстана.

Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2022 года по сравнению с таким же месяцем прошлого года повысилась на 21 процент.

По данным Бюро, цены на первичном рынке жилья в годовом выражении больше всего выросли в столице республики на 27,9 процента. На вторичном рынке жилья лидером роста цен стал город Кызылорда, здесь наблюдается рост цен на 46,7 процента. На рынке аренды жилья наибольшее повышение цен заметно в Алматы, на 48,3 процента.

В Казахстане с прошлого года продолжается рост цен товаров и услуг. Помимо рынка недвижимости, дорожают товары первой необходимости. По официальным данным, с начала года цены на продукты и товары выросли на 20 процентов. Подорожавший сахар-песок отпускают с ограничениями.

За год в Казахстане продукты питания подорожали более чем на 15 процентов. Рост цен затронул значительную часть продовольственной корзины — это и мясо, и овощи, и крупы, и сахар.

Также в Казахстане продолжается рост инфляции. В июне в правительстве заявили, что по итогам мая годовая инфляция в стране составила 14 процентов, уровень продовольственной инфляции достиг 19 процентов.

При этом Нацбанк прогнозирует, что в Казахстане до конца 2022 года ожидается инфляция в повышенном диапазоне 13–15 процентов.

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