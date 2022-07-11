Турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, попал в больницу

CentralAsia (CA) - Согласно информации на сайте организации Фетхуллаха Гюлена (FETO), ее лидер находится в больнице. Высшее руководство организации попросило помолиться за Гюлена, передает haber7.

В заявлении аккаунта Herkul_Nagme на сайте herkul.org, подтверждается, что Фетхуллах Гюлен находится в больнице.

Ранее было заявлено, что Гюлен впал в диабетическую кому и врачи решили усыпить его на 24 часа, а затем на 48 часов.

Фетхулла Гюлен считается в Турции вторым по влиянию человеком после Реджепа Тайипа Эрдогана. Он ведет уединенный образ жизни в добровольном изгнании в США.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров Вооруженных сил Турции попыталась совершить государственный переворот. В результате погибли 250 человек, не считая путчистов, свыше 2 тыс. были ранены. Путч был предотвращен. Позже власти обвинили в восстании писателя Фетхуллаха Гюлена и его последователей.

Свою первую школу Фетхуллах Гюлен организовал в 1970-х годах в Измире. В то время мектебы – мусульманские конфессиональные школы – были запрещены, поэтому Гюлен открывал их тайно.

В сентябре 1980 года власть в Турции захватила хунта. Тогда Гюлен не только не стал скрываться от новых властей, но вступил с ними в сотрудничество, и ни его, ни его движение не тронули. В начале 1980-х в Измире открылась первая гимназия имени Гюлена. Затем были созданы платные учебные центры, которые помогли финансировать существование движения.

В 1990-х годах школы открывались по всему миру, включая Россию, Восточную Европу, Африку, Азию и США. Финансировалось движение за счет пожертвований и платы за обучение в платных образовательных центрах. К числу жертвователей движения относятся богатейшие предприниматели Турции.

Уехав в 1999 году в США на лечение, Гюлен больше не возвращался в Турцию.