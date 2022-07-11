ООН: Население Земли к концу года вырастет до 8 млрд человек

CentralAsia (CA) - Население Земли к концу года вырастет до 8 млрд человек, сообщает департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

По его данным, в 2011 году численность населения мира достигла 7 млрд человек, а в 2021 году она составляла около 7,9 млрд человек, и ожидается, что в 2030 году она вырастет примерно до 8,5 млрд, к 2050 году — до 9,7 млрд, а к 2100 году — до 10,9 млрд человек.

«Этот резкий рост обусловлен главным образом увеличением числа людей, доживших до репродуктивного возраста, и значительными изменениями в уровнях рождаемости, ростом урбанизации и ускорением миграции. Эти тенденции будут иметь далеко идущие последствия для грядущих поколений», - говорится в сообщении.

В начале 1970-х годов женщины имели в среднем по 4,5 ребенка; к 2015 году показатель рождаемости в мире сократился до менее чем 2,5 ребенка на одну женщину. Между тем средняя продолжительность жизни в мире увеличилась с 64,6 лет в начале 1990-х годов до 72,6 лет в 2019 году.

Как отмечают в ООН, 2007 год стал первым годом, когда в городах проживало больше людей, чем в сельской местности, и к 2050 году около 66% населения мира будет проживать в городах.