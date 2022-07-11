В Ташкенте пройдет международная встреча по Афганистану

CentralAsia (UZ) - 25 и 26 июля в Ташкенте намечена встреча представителей не менее 20 стран, которые намерены обсудить текущую ситуацию в Афганистане. Ожидается участие международных организаций, сам Афганистан будет представлять исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, передает Ariana News.

Власти «Исламского Эмирата Афганистан» (ИЭА) надеются, что встреча в Ташкенте укрепит связи непризнанного режима с международным сообществом и что серьезное внимание будет уделено ожиданиям и потребностям правительства и народа Афганистана.

«Мы с оптимизмом смотрим на то, что на этом саммите будут рассмотрены и обсуждены потребности афганцев и страны, а также пути решения проблем страны», — сказал заместитель официального представителя ИЭА Билал Карими.

Целью ташкентской встречи является обсуждение путей сохранения стабильности в стране и поиск путей выхода из экономического кризиса.