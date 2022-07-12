Группа по гражданским делам армии США и местное агентство по ЧС аймака Хубсугул провели обучение спасению на воде

CentralAsia (MNG) - Спасатели из Местного управления по чрезвычайным ситуациям аймака Хубсугул (МУЧС) и группа по гражданским вопросам армии США приняли участие в недельном медицинском мероприятии и обмене мнениями, посвященными травмам, связанным с водой, и методам спасения на воде в городе Мөрөн, Монголия, с 20 по 24 июня 2022 г.

Занятие было сосредоточено на навыках спасения жизней, состоящих из углубленных и практических упражнений со строгими, реалистичными сценариями травм в полевых условиях. Группа по гражданским вопросам разработала учебную программу, в которой основное внимание уделялось наиболее частым случаям неотложной медицинской помощи, возникающим в аймаке.

Поскольку в провинции находится одно из самых больших и часто посещаемых озер в Монголии, команда обучила спасателей МУЧС методам лечения критических заболеваний, связанных с водой. Мероприятие завершилось тем, что команда США передала медицинское оборудование своим монгольским партнерам, которое будет использоваться для реагирования на чрезвычайные ситуации в реальном мире.

Обучение укрепило возможности медицинского реагирования спасателей в провинции, создав более безопасное сообщество для Муруна и прилегающих районов. Это мероприятие было основано на знаниях, которые предыдущие группы по гражданским вопросам предоставили Хубсгулскому МУЧС.

Группы по гражданским вопросам армии США являются частью усилий США по созданию общих возможностей со странами-партнерами по всему миру. Учебные мероприятия, такие как это медицинское мероприятие, демонстрируют нашим партнерам преимущества работы с вооруженными силами США в многонациональной среде, углубляют партнерские отношения с нашими гражданскими и военными коллегами и улучшают отношения с государственными органами принимающей страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения