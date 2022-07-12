Прекрасны не только монгольская культура и традиции, но и люди, — туристы

CentralAsia (MNG) -

Питер Ланг из Германии:

«Открытие монгольского фестиваля Наадам прошло очень прекрасно. Я впервые прибыл в Монголию. Я пробуду здесь в общей сложности 18 дней и путешествовал по Гоби. Наблюдать за восходом и заходом солнца в Гови было здорово. Монголы очень дружелюбны и гостеприимны. Я также посетил монгольскую семью и был угощен вкусной едой».

Люк и Кайла Муринг, граждане США:

«Мы прибыли неделю назад из Южной Каролины, США. Нам не удалось достать билеты на открытие фестиваля Наадам, но мы изучаем окрестности стадиона. Монголия красивая страна. Не только культура и традиции, но и люди прекрасны. Монголы очень добрые. Мы очень счастливы быть здесь со своей семьей и планируем поехать в Хубсугул после фестиваля Наадам».

Эрманио Ла Орден, гражданин Испании:

«Мне очень понравился фестиваль Наадам, особенно церемония открытия. Во вступительном спектакле сочетание цветов было представлено очень тщательно. Когда в этом году я приехал навестить своих детей, мне выпала честь посмотреть Монгольский фестиваль Наадам».

Диана из Швейцарии:

«Приятно увидеть традиционный монгольский фестиваль Наадам. Я приехала сюда в субботу. Открытие фестиваля очень интересное. С нетерпением жду начало монгольской борьбы. Монгольская одежда яркая, стильная и экзотическая. Так что планирую попробовать».

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