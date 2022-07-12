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Президент Ирана поздравил с Национальным праздником Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Ирана Эбрагим Раиси в послании в понедельник поздравил своего монгольского коллегу Хурэлсух Ухнаа и народ страны с Национальным праздником Монголии.

Касаясь теплых и исторических отношений между Ираном и Монголией, президент Раиси выразил надежду на дальнейшее расширение связей между двумя странами в различных политических, экономических и культурных сферах.

Государство Хулагуидов — принятое в российском востоковедении обозначение державы, основанной чингизидом Хулагу и управлявшейся его потомками; Официальное название царства Хулагуидов Иранзамин (Иранская земля). В западной историографии обозначается как Ильханат (Ilkhanate). Самовольно созданное Хулагу во время завоевательного похода (1256—1260), государство было признано в 1261 году ханом Монгольской империи Хубилаем, даровавшим Хулагу титул ильхан («хан племени», в значении улусын хан). До вступления на престол Газана (1295—1304) Хулагуиды признавали номинальную зависимость от великого хана (императора Юань).

Государство Хулагуидов включало в себя Иран, Арран, Ширван, Азербайджан, бо́льшую часть Афганистана, Ирак, Курдистан, Джезиру (Верхняя Месопотамия) и восточную часть Малой Азии (до р. Кызыл-Ирмак).

Вассалами и данниками Хулагуидов были Грузия, Трапезундская империя, Конийский султанат, Киликийская Армения, Кипрское королевство, государство куртов в Герате; столицами были последовательно Мераге, Тебриз, Сольтание, затем снова Тебриз.

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