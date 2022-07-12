World Taekwondo запускает проекты развития в трех новых странах, включая Монголию и Кыргызстан

CentralAsia (MNG) - World Taekwondo (WT) и Фонд развития Азии (ADF) объединились для запуска программы WT-ADF Cares в Монголии, Кыргызстане и Тиморе-Лешти сроком на один год.

Инициатива призвана предоставить сиротам, заключенным и беспризорным детям в развивающихся странах обучение тхэквондо и уроки корейского языка.

В рамках темы «Светлое будущее с тхэквондо» программа WT-ADF Cares в Монголии на 2022–2023 годы началась с бюджета в 30 000 долларов (25 000 фунтов стерлингов / 29 000 евро) для примерно 200 заключенных в Улан-Баторе.

Программа в Кыргызстане приняла тему «Мечтай через тхэквондо» и призвана помочь 75 сиротам в Бишкеке и 72 в Чолпон-Ате с бюджетом в 30 000 долларов на бесплатное обучение тхэквондо.

Последний проект осуществляется в сотрудничестве с Федерацией тхэквондо Тимора-Лешти и, как ожидается, поможет примерно 60 сиротам и 40 жертвам домашнего насилия в городе Дили с бюджетом в 33 000 долларов (27 500 фунтов стерлингов / 32 500 евро).

«Текущие проекты WT-ADF Cares 2022–2023 годов в Монголии, Кыргызстане и Тиморе-Лешти имеют большое значение, поскольку студенты получают образование в области тхэквондо».

World Taekwondo реализует свою программу Cares Program с 2016 года с целью «предоставить тхэквондо нуждающимся и расширить возможности беспомощных в развивающихся странах».

В январе 2019 года WT и ADF во главе с Ким Джун Иром подписали Меморандум о взаимопонимании по программе WT Cares о пожертвовании WT 100 миллионов фунтов стерлингов (64 000 фунтов стерлингов / 76 000 долларов США / 75 000 евро).

ADF пожертвовал 150 000 долларов (125 000 фунтов стерлингов / 148 000 евро) в 2020 году, 200 000 долларов США (166 000 фунтов стерлингов / 197 000 евро) в 2021 году и 15 000 долларов США (12 500 фунтов стерлингов / 14 800 евро) в 2022 году WT на программу Cares.

В дополнение к трем недавно добавленным странам, проекты WT-ADF Cares также осуществляются в Непале, Камбодже, Шри-Ланке и Бутане, а также существуют планы расширения в Афганистане.

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