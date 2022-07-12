В Монголии нашли богатое месторождение лития

CentralAsia (MNG) - Компания ION Energy обнаружила геофизические свидетельства наличия потенциально большой зоны с высокой проводимостью на месторождении литиевого рассола Ургах-Наран в Монголии.

Съемка TEM (Transient Electro Magnetic) выявила северо-восточные структуры с очень низким удельным сопротивлением, сужающиеся с юго-запада на северо-восток в центральной лицензии.

Компания сообщила акционерам, что 82-километровая съемка TEM была «весьма успешной» в достижении всех поставленных целей.

По данным ION, пробы поверхностного рассола с концентрацией лития 918 мг/л в Ургах-Наране, а также с концентрацией лития 1502 ppm (частей на миллион), обнаруженные на участке Белого Волка в Баавгай-Уул, по-прежнему демонстрируют высокую перспективность.

В сочетании с результатами TEM геофизики на Баавгай-Уул подтвердили возможность разработки потенциально крупной глубоководной зоны с высокой проводимостью в центральной части концессии Ургах-Наран, что подтверждает модель геологоразведки ION.

Генеральный директор Али Хаджи сказал, что результаты TEM показывают, что водоносный горизонт проекта Ургах-Наран имеет большой размер и низкое удельное сопротивление.

«На фоне поверхностных проб лития с концентрацией 918 мг/л (объявленных в мае) эти геофизические результаты еще больше подтверждают гипотезу о потенциальном значительном месторождении литиевого рассола на участке компании в Ургах-Наране», — сказал Хаджи инвесторам.

ION заявила, что в настоящее время оценивает данные, чтобы определить подходящие места для наблюдения за бурением скважин для проверки проводящей зоны на глубине.

Фирма планирует программу бурения контрольной скважины с тремя скважинами, чтобы получить образцы для литологического описания и проверки пористости, дебитов и образцов рассола для конкретной глубины, которые включают химические анализы для поддержки ранней оценки ресурсов, добавила она.

Компания ION, базирующаяся в Торонто, продвигает лицензию на производство литиевого рассола Ургах-Наран площадью более 29 000 га в аймаке Дорноговь в Монголии. Его флагманский проект по добыче литиевого рассола Баавгай-Уул площадью 81 000 га представляет собой крупнейшую и первую лицензию на разведку литиевого рассола в Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения