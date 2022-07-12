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Вручен сертификат о включении озера Хубсугул во Всемирную сеть биосферных резерватов

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии У.Хурэлсух 10 июля принял Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В ходе встречи Президент выразил благодарность г-же Одри Азуле за визит в Монголию по случаю 60-летия ее вступления в ЮНЕСКО, а также выразил приверженность расширению сотрудничества во всех аспектах для сохранения первозданной природной красоты Монголии и защиты материальных и нематериальных культурное наследие.

В свою очередь госпожа Одри Азуле отметила, что Монголия является страной с уникальными географическими, историческими и культурными особенностями, и выразила удовлетворение активным развитием двустороннего сотрудничества. Г-жа Одри также вручила президенту Монголии Сертификат, подтверждающий включение биосферного заповедника озера Хубсугул во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Президент выразил сердечную благодарность от имени народа Монголии за включение озера Хубсугул, в котором находится более 70 процентов ресурсов пресной воды Монголии и 2 процента мировых ресурсов пресной воды, во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Он также добавил, что Монголия будет уделять особое внимание сохранению человеческого наследия и культуры, существующих на территории Монголии.

Кроме того, 32 объекта наследия и природных комплексов зарегистрированы в ЮНЕСКО из Монголии. В то же время наша страна зарегистрировала в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО всего 5 объектов наследия.

источник: president.mn

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