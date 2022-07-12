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Президент Монголии издал указ о почитании Чингисхана в каждой семье и организации

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух издал указ о почитании портрета «Господа Богдо Чингисхана».

Глава ОП Монголии читает приказ президента
Глава ОП Монголии читает приказ президента

В нем говорится:

«860 лет назад родился Тэмуужин, гений тысячелетия мировой истории, объединил монгольский народ под властью закона, истории, культуры и права, возродил давнее традиционное государство, создал Великое Монгольское государство под могущество Вечного Неба, и провозгласил величие Монгольской Империи, воспламенивший славу монгольского народа, был прославлен как Чингисхан и установил великий мир Монголии в мире.

В целях исследования, распространения, лелеять, прославлять и увековечивать славу и великие исторические события Господа Богдо Чингисхана, укреплять ценное наследие государства и укреплять мир и укреплять ценное наследие Монголии и на основании пункта 1 статьи тридцать четвертой Конституции Монголии и пункту 1 статьи 9 Закона Президента Монголии, соответственно, издав Постановление:

Первое. Пусть портрет Господа Богдо Чингисхана будет отмечен монгольским правительством и помещен в Государственном дворце.

Второе. Все правительственные организации, дипломатические миссии за рубежом из Монголии и образовательные учреждения всех уровней должны уважать и поместить портрет Господа Богдо Чингисхана.

Третье. Призывать каждого монгольского гражданина и семью чтить и поместить портрет Господа Богдо Чингисхана.

Четвертое. Призывать каждого монгола глубоко осознавать необходимость беречь очаг Великого Монгольского Государства, уважать и следовать величию, деяниям и мудрости Господа Богдо Чингисхана, наследовать государственные ценности и культуру своим потомкам, сохранять, укреплять и внести свой вклад в процветание страны».

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