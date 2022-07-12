Иран примут в ШОС на саммите в Самарканде в 2022, - МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества в этом году на саммите в Самарканде, рассказал 11 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», – сообщил и.о. главы МИД Узбекистана на круглом столе в Москве.

В прошлом году участники саммита Шанхайской организации сотрудничества подписали документ о сотрудничестве, который предполагает начало процесса приема Ирана в организацию.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.