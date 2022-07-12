экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Иран примут в ШОС на саммите в Самарканде в 2022, - МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества в этом году на саммите в Самарканде, рассказал 11 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», – сообщил и.о. главы МИД Узбекистана на круглом столе в Москве.

В прошлом году участники саммита Шанхайской организации сотрудничества подписали документ о сотрудничестве, который предполагает начало процесса приема Ирана в организацию.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com