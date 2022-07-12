Верховный лидер талибов Ахундзада обещает обеспечить соблюдение исламских законов на всей территории Афганистана

Хебатулла Ахундзада

CentralAsia (CA) - Верховный лидер талибов Мавлави Хебатулла Ахундзада пообещал обеспечить соблюдение исламского закона на всей территории Афганистана.

В аудиозаписи праздничной молитвы в мечети Ид-Гаах в Кандагаре Ахундзаде повторил, что законы, не основанные на шариате при предыдущем правительстве, будут отменены, сообщает Tolo News.

«Я спросил о процедурах и политике всех министерств, принятых во время правительств Ашрафа Гани и Карзая или в течение последних 20 лет, которые сейчас находятся под контролем священнослужителей, было ли что-то против шариата или интересов народа, его уберут, и мы принесем чистую исламскую систему», — сказал он.

Это произошло после того, как премьер-министр талибов мулла Мохаммад Хасан Ахунд призвал афганцев, проживающих за границей, отказаться от своей оппозиции действующему афганскому правительству и воспользоваться всеобщей амнистией, объявленной Исламским Эмиратом, сообщает Tolo News.

«Что вы хотите, вам облегчили комиссию. Почему вы хотите разорвать этот мир? Что вы хотите?», - он сказал.

Лидер Исламского Эмирата заявил, что безопасность обеспечена и проложен путь для соблюдения шариата. Он призвал граждан поддержать действующую систему в стране.

Однако аналитики говорят, что талибы не смогли придерживаться своей риторики.

«Международное сообщество не против исламского правительства при условии, что оно будет исламским и приведет к законодательному правительству. Пока это были только слова. «Талибан» не смог создать ни надлежащего механизма, ни национального механизма, ни правительства, утвержденного народом, ни правительства народа», — сказал политолог Джавид Сандель.

Ранее в послании на Ид лидер Исламского Эмирата заверил соседние страны, что афганская земля не будет использоваться против какой-либо страны и что Исламский Эмират ожидает, что другие страны не будут вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Ранее Ахундзаде предостерег иностранцев от вмешательства в дела и политику Афганистана. На мероприятии в Кабуле лидер-затворник заявил участникам конференции, что Афганистан «не может развиваться, не будучи независимым», сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

«Слава богу, мы теперь независимая страна. (Иностранцы) не должны отдавать нам приказы, это наша система, и у нас есть свои решения», — добавил Ахундзаде. В своем выступлении Ахундзаде высоко оценил захват «Талибаном» Афганистан в августе прошлого года, почти через два десятилетия после того, как они были изгнаны из Кабула американскими войсками, заявив: «Успех афганского джихада является источником гордости не только для афганцев, но и для всех мусульман по всему миру».

Ахундзаде сделал комментарии в аудиозаписи во время трехдневного религиозного собрания с участием 3000 человек, все из которых были мужчинами, сообщает CNN со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Заявления, сделанные Ахундзаде, противоречат заявлениям, сделанным другими членами руководства талибов в последние месяцы, которые выразили готовность к более инклюзивному правительству, чтобы заручиться международной поддержкой.

Трехдневное собрание, начавшееся в четверг и завершившееся в субботу, стало первым общенациональным собранием исламских священнослужителей в стране, спустя одиннадцать месяцев после восстановления талибов в Афганистане.

Гражданское общество решительно осудило решение Джирги лишить женщин права доступа и назвало собрание незаконным в отсутствие женщин.