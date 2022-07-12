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Индия ввела международные торговые расчеты в рупиях

CentralAsia (CA) -  Резервный банк Индии, выполняющий функции Центробанка страны, объявил о введении механизма международных торговых расчетов в рупиях. Прежде чем внедрять этот механизм, банки должны получить предварительное одобрение от департамента валютных операций ЦБ Индии.

«В целях содействия росту мировой торговли с упором на экспорт из Индии и поддержки растущего интереса мирового торгового сообщества к рупиям было принято решение ввести дополнительный порядок выставления счетов, оплаты и расчетов по экспорту/импорту в рупиях», — сказано в заявлении индийского Резервного банка.

Таким образом, все экспортные и импортные операции в соответствии с соглашением могут быть выражены и выставлены в счетах в рупиях. Обменный курс между валютами двух стран-торговых партнеров может определяться рынком. Расчеты по торговым сделкам в соответствии с соглашением должны осуществляться в индийских рупиях в соответствии с определенной процедурой.

Индийские импортеры, осуществляющие импорт с помощью нового механизма, должны произвести оплату в индийских рупиях, которая будет зачислена на специальный корреспондентский счет страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного продавца или поставщика.

Индийским экспортерам, осуществляющим экспорт товаров, экспортная выручка будет выплачиваться в рупиях с остатков на специальном счете банка-корреспондента.

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