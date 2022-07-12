Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Узбекистаном и РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана приняли решение снять ранее действовавшие ограничения на работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана принято решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан», - говорится в сообщении.

Так, с 12 июля через границу с Россией возобновится работа пунктов пропуска Кондыбай, Акбалшык, Кызыл жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау; через границу с Узбекистаном - пунктов Целинный и Сырдарья.

«При этом в целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны Министерство здравоохранения Казахстана рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции», - отметили в ведомстве.

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