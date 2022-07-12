На юге Афганистана от холеры за сутки умерли 40 человек

CentralAsia (CA) - Не менее 40 человек скончались от холеры в южных афганских провинциях Гильменд и Забуль, сообщило агентство Khama press. По сообщению агентства Palhwok, среди погибших в провинции Гильменд было 15 детей. Всего за последние два дня в южных провинциях Афганистана заболели холерой 120 человек.

По данным Palhwok, большинство инфицированных — жители районов Багран, Сивари и Дайчопан. Как передает агентство, заболевшие проходят лечение в неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях.

Инфицирование холерой, как правило, происходит через зараженную воду или морепродукты. Заболевание сопровождается рвотой и диареей, которые вызывают обезвоживание и сосудистую недостаточность.