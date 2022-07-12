NASA опубликовало «самое четкое» изображение вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

CentralAsia (CA) - NASA представило президенту США Джо Байдену изображение скопления галактик с телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом сообщает NASA.

Утверждается, что это «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной» на данный момент.

«Тысячи галактик... появились в поле зрения «Уэбба» впервые. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то держит на расстоянии вытянутой руки», — говорится в сообщении.

«Джеймс Уэбб» — орбитальная инфракрасная обсерватория, созданная на замену телескопа «Хаббл». Он примерно в 100 раз мощнее своего предшественника и значительно больше — диаметр его зеркала составляет 6,5 м. Телескоп назван в часть второго руководителя NASA Джеймса Уэбба. Работа над проектом велась с конца 1990-х. Первоначально «Джеймс Уэбб» должен был быть запущен в 2007 году, однако сроки его вывода в космос неоднократно переносились. Запуск произошел в конце 2021 года. Бюджет был увеличен с $500 млн до $10 млрд.