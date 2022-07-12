Прекрасный фестиваль – Дээлтэй Монгол. ФОТО и ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - На центральной площади столицы Монголии 9 июля прошел 16-й по счёту фестиваль национальной одежды «Дээлтэй Монгол» (Монгол в Дээли) был посвящен 2230-й и 2231-й годовщинам создания первой государственности в Монголии, 815-й и 816-й годовщинам образования Великой Монгольской империи, 110-й и 111-й годовщинам восстановления национальной свободы и независимости, 100-й и 101-й годовщинам Народной революции и 33-й годовщине Демократической революции.

По прекрасной традиции, в этот день жители и гости Улан-Батора смогли увидеть костюмы всех народов и народностей Монголии — халхов, бурят, дархадов, дариганга, хотгойтов, узумчин, чахаров, хорчинов, ойратов, дэрбэтов, хойтов, хошутов, захчин, олетов, торгутов, баят, мянгатов, казахов и т.д.

Жюри выбрали лучших в номинациях «самый юный участник», «самая красивая пара», «самая красивая иностранная пара», «лучшее представление», «самая активная организация», «лучший район столицы» и др.

Помимо этого, прошли и другие мероприятия, например, выставка-ярмарка монгольской национальной одежды, подарков и сувениров, пропаганда материального и нематериального культурного наследия, показ костюмов и др.

Этот фестиваль завоевал уже немалую популярность среди иностранных туристов. Они с удовольствием принимают участие в параде фестиваля, надевая монгольские национальные костюмы.

фото: mpress.mn

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