В Туркменистане утверждена семилетняя Концепция внешнеполитического курса

CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов утвердил своим постановлением Концепцию внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022-2028 годы, пишет официальная туркменская пресса.

Ключевыми целями документа обозначены поддержание всеобщего мира и безопасности, реализация на практике правового статуса страны как постоянно нейтрального государства, развитие внешнеэкономических связей, содействие устойчивому развитию и гуманизации международных отношений.

Как сообщил на расширенном заседании Кабмина в пятницу вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, концепция включает направления, основанные на изучении и анализе политических и геоэкономических процессов как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе.

Документ предполагает более тесное сотрудничество Туркменистана с ведущими финансовыми, экономическими и торговыми институтами. Данное взаимодействие будет опираться на текущее состояние мировой экономики.

Отдельное внимание в концепции уделено также значению крупных проектов, которые Туркменистан реализует в сфере энергетики, транспорта и коммуникаций, а также предстоящим задачам страны в данных областях.

Документ также направлен на развитие цифровой дипломатии, наращивание взаимодействия по экологической проблематике, решение вопросов медицинской дипломатии, расширение сотрудничества с ЮНЕСКО в культурно-гуманитарной сфере.