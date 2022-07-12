В Японии проходят похороны экс-премьера Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) - В Токио начались похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщает телерадиокомпания NHK.

Церемония проходит в закрытом режиме в храме Дзодзёдзи. На территории храма организовано место, где желающие могут оставить цветы рядом с портретом Абэ.

На церемонии могут присутствовать только родственники и близкие Синдзо Абэ. Семья пока не сообщала место захоронения Абэ. По информации СМИ, его могут похоронить в городе Нагато в префектуре Ямагути. Там же похоронен его отец, экс-глава МИД Японии Синтаро Абэ.

Катафалк с телом Синдзо Абэ проедет по центральным улицам Токио в траурный церемониальный зал после церемении в храме. Процессия проедет мимо резиденции премьер-министра, штаб-квартиры Либерально-демократической партии, которую возглавлял Абэ, и здания парламента Японии.

Днем ранее в древнем святилище состоялось прощание с бывшим главой японского правительства, где его вдова Акиэ Абэ принимала соболезнования от скорбящих. К ночному бдению, которое на японских островах именуют «цуя», были допущены соратники по партии, коллеги по работе в парламенте, представители крупного бизнеса и зарубежных дипломатических миссий.

⇳

Простые японцы непрерывно несли цветы и подношения к буддийскому храму Дзодзёдзи. Многие приехали в столицу из регионов, чтобы в последний раз поклониться политику. Жители страны шли к штаб-квартире ЛДП в Токио, где также была возможность помолиться за упокой души Абэ, или собирались у места, на котором экс-премьер провел последние минуты своей жизни в городе Нара.

Синдзо Абэ застрелили 8 июля во время предвыборного митинга. Убийцей был бывший моряк японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами. На допросе он заявил, что хотел убить главу религиозной организации, которого обвинял в финансовых трудностях своей семьи. Тэцуя Ямагами заявил, что убил Абэ, потому что считал его причастным к организации. 10 июля ему предъявили обвинение в убийстве.