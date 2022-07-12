В Узбекистане выявлено 76 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 12 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 814. В течение прошедших суток зафиксированы 76 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте (19), Самаркандской (8) и Сурхандарьинской (7) областях.

За день выздоровели 67 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238756).

На лечении находится 1421 больной COVID-19.