Новая платформа в Монголии поможет горожанам сократить количество отходов

CentralAsia (MNG) - Монголия является четвертой самой загрязненной страной в мире. Крупнейшим источником загрязнения является сжигание угля в юрточных районах для отопления во время смертельно холодных зим. Кроме того, огромное количество неправильной утилизации отходов является еще одним источником загрязнения. Поэтому Caritas Czech Republic работает над управлением пластиковыми отходами в Монголии при финансовой поддержке Европейского Союза. В рамках проекта «Устойчивая переработка пластика в Монголии» только что была разработана и запущена платформа http://plastic-recycling.mn/ для повышения осведомленности общественности о сборе, сортировке и переработке отходов.

Общее количество твердых бытовых отходов, образующихся и вывозимых лицензированными транспортными предприятиями, в 2020 году составило 2,4 млн тонн, что на 13% больше, чем в 2019 году. Хотя более 90% отходов подлежат вторичной переработке, мы перерабатываем менее 10% из них. Люди обычно выбрасывают неразделенные отходы на строительную свалку, которая в конечном итоге сжигается.

«Если люди будут разделять свои отходы у себя дома и регулярно доставлять их в пункт сбора, общий объем отходов сократится. Таким образом, мы стремимся побудить людей разделять свои отходы в своих домах и предоставлять надлежащую информацию о том, как сортировать отходы в источнике через эту платформу», — сказала Мижидсурэн Чимэддорж, руководитель проекта «Устойчивая переработка пластика в Монголии».

Платформа http://plastic-recycling.mn/ разработана неправительственной организацией «Мост устойчивого развития Монголии» (MSDB), партнерской организацией проекта. Веб-сайт содержит свежие и обновленные данные и информацию о пластиковых отходах, а также различные учебные материалы по обращению с отходами. Он также предназначен для того, чтобы побудить людей учиться на видеоматериалах и взять на себя обязательство сократить свои отходы. Вся информация и обучающие материалы отсортированы по целевому посетителю: физическому лицу, организации в целом и среднему образовательному учреждению. Неправительственная организация MSDB будет управлять веб-сайтом и обеспечивать его устойчивость в будущем.

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