Путин упростил получение гражданства для всех жителей Украины

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин расширил указ, упрощающий порядок получения гражданства России для лиц, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) и отдельных областях Украины.

Документ предусматривает, что граждане Украины, ДНР или ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Донбассе или на Украине, могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство в РФ в упрощенном варианте.

Теперь с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке можно обратиться и при наличии миграционной карты. Служба в правоохранительных органах или военная служба в Донбассе не станет препятствием для получения гражданства России. «Основанием для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ, поданных лицами <…>, состоящими на военной службе, на службе в органах безопасности либо в правоохранительных органах ДНР или ЛНР, не может являться пребывание таких лиц на военной службе», — говорится в документе.

Указ предусматривает, что гражданство могут получить граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, а также свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

25 мая президент России подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Такой же механизм был введен 4 мая для жителей ДНР и ЛНР.

Указ, упрощающий получение гражданство для всех жителей Украины, вступает в силу со дня подписания.