Коронавирус в мире: почти 562 млн заразились, около 6,4 млн умерли. Статистика по странам

CentralAsia (CA) - Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 12 июля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 в общем умерли 6 млн 374 тыс. 783 (+1677 за сутки), около 562 млн заразились, около 21 млн инфицированы в настоящее время, около 535 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,1%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч:

- США – 1 млн 46 тыс. 232 умерших;

- Бразилия – 673 тыс. 814;

- Индия – 525 тыс. 474 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше);

- Россия – 381 тыс. 621 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19);

- Мексика – 326тыс. 97;

- Перу – 213 тыс. 695;

- Великобритания – 180 тыс. 718;

- Италия – 169 тыс. 233;

- Индонезия – 156 тыс. 798;

- Франция – 150 тыс. 179;

- Германия – 142 тыс. 35;

- Иран – 141 тыс. 444;

- Колумбия – 140 тыс. 202;

- Аргентина – 129 тыс. 145;

- Польша – 116 тыс. 453;

- Испания – 108 тыс. 730;

- Украина – 108 тыс. 671;

- ЮАР – 101 тыс. 880.

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

- Перу – 6 тыс. 304 случая;

- Бразилия – 3 тыс. 125;

- США – 3 тыс. 124;

- Польша – 3 тыс. 84;

- Италия – 2 тыс. 807;

- Аргентина – 2 тыс. 805;

- Колумбия – 2 тыс. 697;

- Великобритания – 2 тыс. 634;

- Россия – 2 тыс. 613;

- Украина – 2 тыс. 515;

- Мексика – 2 тыс. 477;

- Испания – 2 тыс. 324;

- Франция – 2 тыс. 291;

- Германия – 1 тыс. 684;

- ЮАР – 1 тыс. 675;

- Иран – 1 тыс. 642.

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

- США – 90 млн человек;

- Индии – 44 млн;

- Бразилии – 33 млн;

- Франции – 32 млн;

- Германии – 29 млн;

- Великобритании – 23 млн;

- Италии – 20 млн;

- Южной Корее – 19 млн;

- России – 18 млн;

- Турции – 15 млн;

- Испании – 13 млн;

- Вьетнаме – 11 млн.