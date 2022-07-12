Коронавирус в мире: почти 562 млн заразились, около 6,4 млн умерли. Статистика по странам

- Азия и мир, общество
- 12:53, 12 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 12 июля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 в общем умерли 6 млн 374 тыс. 783 (+1677 за сутки), около 562 млн заразились, около 21 млн инфицированы в настоящее время, около 535 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,1%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч:
- США – 1 млн 46 тыс. 232 умерших;
- Бразилия – 673 тыс. 814;
- Индия – 525 тыс. 474 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше);
- Россия – 381 тыс. 621 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19);
- Мексика – 326тыс. 97;
- Перу – 213 тыс. 695;
- Великобритания – 180 тыс. 718;
- Италия – 169 тыс. 233;
- Индонезия – 156 тыс. 798;
- Франция – 150 тыс. 179;
- Германия – 142 тыс. 35;
- Иран – 141 тыс. 444;
- Колумбия – 140 тыс. 202;
- Аргентина – 129 тыс. 145;
- Польша – 116 тыс. 453;
- Испания – 108 тыс. 730;
- Украина – 108 тыс. 671;
- ЮАР – 101 тыс. 880.
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
- Перу – 6 тыс. 304 случая;
- Бразилия – 3 тыс. 125;
- США – 3 тыс. 124;
- Польша – 3 тыс. 84;
- Италия – 2 тыс. 807;
- Аргентина – 2 тыс. 805;
- Колумбия – 2 тыс. 697;
- Великобритания – 2 тыс. 634;
- Россия – 2 тыс. 613;
- Украина – 2 тыс. 515;
- Мексика – 2 тыс. 477;
- Испания – 2 тыс. 324;
- Франция – 2 тыс. 291;
- Германия – 1 тыс. 684;
- ЮАР – 1 тыс. 675;
- Иран – 1 тыс. 642.
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
- США – 90 млн человек;
- Индии – 44 млн;
- Бразилии – 33 млн;
- Франции – 32 млн;
- Германии – 29 млн;
- Великобритании – 23 млн;
- Италии – 20 млн;
- Южной Корее – 19 млн;
- России – 18 млн;
- Турции – 15 млн;
- Испании – 13 млн;
- Вьетнаме – 11 млн.