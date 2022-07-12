В Туркменистане прошли поминальные мероприятия в честь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (TM) - В столице Туркменистана 11 июля был дан поминальный курбанлык-садака в честь памяти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

8 июля 2022 года на Абэ было совершенно покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Вскоре после этого он скончался в больнице.

Как сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения, в поминальном мероприятии, проходившем в гостинице «Аркадаг», приняли участие члены правительства, руководители военных и правоохранительных органов страны, представители аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, международных организаций.

Выступая перед участниками, председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что этот курбанлык-садака от имени главы государства он посвящает светлой памяти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Светлая память об этом замечательном человеке, великом политике нашего времени навсегда сохранится в наших сердцах», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

В память о Синдзо Абэ была объявлена минута молчания.

Далее имам Ашхабада прочитал поминальную молитву, после чего был дан курбанлык-садака.

Гурбангулы Бердымухамедов обратился к послу Японии с просьбой передать от имени главы Туркменистана Императору Нарухито, премьер-министру дружественной страны Фумио Кисиде глубокие соболезнования.

Синдзо Абэ занимал кресло премьер-министра дважды — в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Рожденный в 1954 году, он стал самым молодым премьером Японии со времён Второй мировой.

Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в родном городе экс-главы японского правительства Симоносеки в префектуре Ямагути. Тело Синдзо Абэ будет кремировано.