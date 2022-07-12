В Самарканде спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 12:39, 12 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Самарканде 18-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста над рекой Зарафшан. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Отмечается, что девушка пыталась покончить жизнь самоубийством.
Инцидент произошел днем 11 июля. К девушке подоспели сотрудники Национальной гвардии, сумев предотвратить ситуацию.
Как объяснила спасенная, она пошла на это из-за плохой обстановки в семье.
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