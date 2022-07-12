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Президент Туркменистана уволил 26 министров
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов провел кадровые перестановки в составе правительства, уволив и сменив более 26 министров. Увольнения произошли 8 июля на расширенном заседании кабинета министров, после отчета чиновников об экономическом росте страны, пишет turkmen.news.

Среди уволенных президентом были вице-премьер по вопросам образования, науки, здравоохранения, спорта, молодежи и социальной защиты Сапардурды Тойлыев и заместитель председателя кабинета министров по вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций Мухамметгулы Мухаммедов.

Причины увольнения Сапардурды Тойлыева, который также является президентом Академии наук Туркменистана, не уточняются. В официальной публикации сообщалось, что он переходит на другую работу, но новая должность не уточнялась.

Мухамметгулы Мухаммедов был назначен на должность вице-премьера 25 марта, всего через несколько дней после того, как Сердар Бердымухамедов был приведен к присяге в качестве президента. До своего назначения чиновник руководил экономическими, банковскими и международными финансовыми институтами страны.

Среди прочего, по меньшей мере 26 министров правительства были уволены или переведены в другие места в результате ряда решений, принятых на заседании по итогам полугодия. Это самая крупная кадровая перестановка с тех пор, как президент Сердар Бердымухамедов вступил в должность.

Президент также обновил послов Туркменистана в Австрии, Японии, Бельгии, Франции, Турции, Азербайджане, Украине и Южной Корее.

После своей инаугурации 19 марта Сердар Бердымухамедов провел ключевые перестановки в Кабинете министров и Совете безопасности.

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