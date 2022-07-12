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В Таразе произошел выброс на заводе «Казфосфат». Город накрыло едким туманом (видео)

CentralAsia (KZ) -  В Таразе на заводе по производству минеральных удобрений компании «Казфосфат» произошла авария. По сообщению пресс-службы министерства экологии Казахстана, инцидент произошел 11 июля в 20:30.

«Превышение фтористого водорода составило 2–3 раза, превышения аммиака, сероводорода, углекислого газа не было обнаружено», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что сотрудники департамента экологии и прокуратуры Тараза немедленно выехали на замер вредных веществ.

«Группа выехала в Чайкурук на границу города, так как роза ветров дула в том направлении. На Чайкуруке превышения по всем параметрам не было обнаружено. Ситуация находится на контроле группы, о результатах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Минэкологии.

Акимат Жамбылской области заявил, что «здоровью жителей ничего не угрожает, на данный момент дым отсутствует».

По информации ТОО «Казфосфат», дымовой выброс на заводе в Таразе произошел из-за выхода из строя моногидратного насоса абсорбера.

Для предотвращения выброса отходящего газа произведена экстренная остановка цеха.

Вечером 11 июля жители Тараза писали в соцсетях о том, что город накрыл едкий дым. Жители жаловались на кашель и слезы, вызванные дымом.

«Казфосфат» – завод по производству минеральных удобрений, расположенный в Таразе.

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