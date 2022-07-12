В России подтвердили первый случай оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба Роспотребнадзора.

Как говорится в сообщении, инфекция выявлена у молодого человека, который обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас пациент изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме.

«Круг контактных лиц установлен, за ними наблюдают медики. В случае подтверждения диагноза им будет оказана необходимая медпомощь. Во время начатое эпидрасследование помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции», - отмечает Роспотребнадзор.

Оспа обезьян – вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования.