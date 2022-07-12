Беларусь подала заявку на вступление в ШОС,- МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в этом году, на саммите в Самарканде подпишут меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС, заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС… В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», - заявил Норов на круглом столе в Москве.

Также он сообщил, что заявку на присоединение к ШОС подала Беларусь.

«В настоящее время Беларусь подала заявку (о вступлении). Сегодня это обращение Беларуси направлено странам-членам. И если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Белоруссии», - сказал Норов.

Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.