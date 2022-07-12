В Казахстане за сутки выявили 482 случая COVID

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

На 11 июля 2022 года в Казахстане подтверждено 1 310 370 случаев, из них:

в Алматы — 205,

в Нур-Султане — 123,

в Алматинской области — 29,

в Шымкенте — 28,

в Карагандинской области — 28,

в Жамбылской области — 23,

в Атырауской области — 15,

в Кызылординской области — 6,

в ВКО — 5,

в ЗКО — 4,

в Мангистауской области — 4,

в Павлодарской области — 4,

в Туркестанской области — 4,

в Актюбинской области — 3,

в Акмолинской области — 1,

в Костанайской области — 0,

в СКО — 0.

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