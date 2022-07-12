В Казахстане за сутки выявили 482 случая COVID

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
На 11 июля 2022 года в Казахстане подтверждено 1 310 370 случаев, из них:
в Алматы — 205,
в Нур-Султане — 123,
в Алматинской области — 29,
в Шымкенте — 28,
в Карагандинской области — 28,
в Жамбылской области — 23,
в Атырауской области — 15,
в Кызылординской области — 6,
в ВКО — 5,
в ЗКО — 4,
в Мангистауской области — 4,
в Павлодарской области — 4,
в Туркестанской области — 4,
в Актюбинской области — 3,
в Акмолинской области — 1,
в Костанайской области — 0,
в СКО — 0.
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