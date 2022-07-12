ISW: Российские силы провели локальные наземные атаки к северо-западу от Харькова (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:14, 12 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 11 на 12 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы провели локальные наземные атаки к северо-западу от Харькова.
Выводы института:
Как считает институт, президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, продолжит разрешать России доступ в воздушное пространство Беларуси, чтобы продемонстрировать поддержку президенту России Владимиру Путину, не рискуя последствиями прямого военного вмешательства Беларуси в Украине.
Российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к западу от Донецка.
Российские войска продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и Бахмута.
Русские войска продолжали сосредотачиваться на оборонительных операциях на всем протяжении Южной оси.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.