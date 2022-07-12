В Иране заявили о визите Путина на следующей неделе
- Азия и мир, политика
- 14:47, 12 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Иран уже на следующей неделе. Об этом пишет Mehr, ссылаясь на слова главы экономической комиссии парламента Ирана Мохаммадреза Пур-Эбрахими.
В рамках визита Путин встретится с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
По словам Пур-Эбрахими, стороны собираются обсудить экономическое сотрудничество. «Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом в переговорах между президентами двух стран»,— сказал он.
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