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В Иране заявили о визите Путина на следующей неделе

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин должен прибыть с визитом в Иран уже на следующей неделе. Об этом пишет Mehr, ссылаясь на слова главы экономической комиссии парламента Ирана Мохаммадреза Пур-Эбрахими.

В рамках визита Путин встретится с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

По словам Пур-Эбрахими, стороны собираются обсудить экономическое сотрудничество. «Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом в переговорах между президентами двух стран»,— сказал он.

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