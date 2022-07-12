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Появилось видео с похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ

CentralAsia (CA) -  В Токио проходят похороны бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. После последней церемонии траурный кортеж уехал к месту кремации, сообщает телерадиокомпания NHK.

Машина с его телом проехала по улицам Токио, где с ним простились жители страны.

На церемонии, как и на прощании вчера, только ограниченный круг людей. Буддистский монах прочел сутры и дал усопшему посмертное имя.

Родственники и друзья зажгли благовония и смогли зачитать вслух «письма» для усопшего, вспомнить проведенные вместе счастливые минуты и поблагодарить.

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего гроб закрыли, и катафалк отправился на кремацию. С ним едут, как правило, только родственники и самые близкие друзья. После кремации происходит символическое помещение праха в урну.

Синдзо Абэ был убит во время нападения в городе Нара во время предвыборной кампании.

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