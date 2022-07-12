В 2023 году Индия станет самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай, - ООН

CentralAsia (CA) - Индия обгонит Китай в качестве самой густонаселенной страны мира в 2023 году. Сейчас страны сохраняют небольшой разрыв: в Китае живут 1,426 млрд человек, а в Индии — 1,412 млрд. К 2050-му году в Индии население составит 1,668 млрд человек, тогда как в Китае прогнозируют всего 1,317 млрд. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном во Всемирный день народонаселения.

Население мира, численность которого к 15 ноября этого года составит 8 млрд человек, может вырасти до 8,5 млрд в 2030 году и до 10,4 млрд в 2100 году, поскольку темпы смертности замедлятся.

Согласно данным внутренней переписи населения, которая проводится раз в десятилетие, в 2011 году население Индии составляло 1,21 млрд человек. Правительство отложило перепись на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

По оценкам ООН, население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года и в 2020 году рост упадет ниже 1%.

В 2021 году средняя рождаемость населения мира составит 2,3 рождения на одну женщину в течение жизни, снизившись с примерно 5 рождений в 1950 году. Согласно прогнозам, к 2050 году рождаемость в мире снизится еще больше - до 2,1 рождения на одну женщину.

«Это повод отметить наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые позволили увеличить продолжительность жизни и значительно снизить уровень материнской и детской смертности», - говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В докладе ООН говорится, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в мире снизилась до 71 года в 2021 году с 72,8 года в 2019 году из-за пандемии.

По данным ООН, более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах - Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания. Ожидается, что страны Африки к югу от Сахары обеспечат более половины прироста, ожидаемого до 2050 года.