В пещере на юге Казахстана нашли следы человека, жившего 48 тыс. лет назад

CentralAsia (KZ) - В пещере Туттыбулак, расположенной на горе Боралдай Байдибекского района Туркестанской области, ученые обнаружили следы человека, жившего 48 тысяч лет назад, сообщает Otyrar.kz.

«Мы исследуем пещеру Туттыбулак с учеными Тюбингенского университета. В том числе и с представителями Испании, Америки, Греции, Румынии и нашей республики. Мы работаем уже довольно долго. В прошлом году здесь были найдены исторические реликвии и остатки пепла. Внутри пещеры, там, где был очаг. На основе экспертизы этого пепла лаборатория доказала - 48 тысяч лет назад здесь жили люди. Мы все еще продолжаем копать», - рассказал академик Национальной академии наук, доктор исторических наук Жакен Таймаганбетов.

В результате раскопок, начатых в 2017 году, здесь были обнаружены различные предметы, такие как зубы медведя и человека, скребок, стружка, стержневой камень. В числе экспонатов остатки пепла, пролежавшие в земле тысячи лет.

«Экспедицией было обнаружено четыре каменных орудия. Каждое из них изготовлено из отдельного сырья. Кварц - это материал, найденный в реке Туттыбулак. В окрестностях этой пещеры не так много такого сырья. Тем не менее люди нашли необходимый для себя материал, выбрали этот кварц и изготовили из него каменные орудия. На этой стороне были выбиты небольшие пластинки. А на этой стороне - какая-то платформа», - рассказал исследователь-археолог Абай Наден.

По словам исследователей, Туттыбулак - первая пещера в Казахстане, в которой найдены подобные реликвии. Эта мировая сенсация - большое достижение казахстанских ученых. Найденные экспонаты будут изучать около года. Необходимо определить их возраст и конкретную эпоху.

«Найденные реликвии, если это зубы - исследуются в лаборатории, и на это уходит около года, потому что нужно определить, к какой именно эпохе относится находка. А занимаются этим не археологи, а палеоантропологи. Они должны выяснить, кто это был, - хомо сапиенс или, например, неандерталец», - пояснил академик Таймаганбетов.

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