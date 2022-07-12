экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Замглавы МИД Узбекистана и Южной Кореи обсудили перспективы сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов 12 июля провел встречу с заместителем главы МИД Республики Корея Ё Сын Пэ, прибывшим накануне с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РУз.

В ходе заинтересованной беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах узбекско-корейского сотрудничества в экономической, гуманитарной и политической сферах.

Заместители глав внешнеполитических ведомств обоих государств рассмотрели планы двусторонних и многосторонних встреч между представителями различных ведомств Узбекистана и Кореи, в том числе приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

По данным узбекской стороны, за последние пять лет товарооборот между двумя странами вырос в два раза и достиг 1,8 млрд. долларов в 2021 году.

Сегодня совместно с компаниями Кореи в Узбекистане реализуются около 100 инвестиционных проектов на общую сумму более 14 млрд. долларов. Объём накопленных прямых корейских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 7 млрд. долларов.

В течение последних пяти лет число предприятий с корейским капиталом в Узбекистане увеличилось в два раза. По состоянию на 1 июня их насчитывалось 900.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Делегация «Талибана» примет участие в международной конференции в Ташкенте
  • В Москве прошел ураган. Погиб один человек и госпитализированы 10. Фото, видео
  • Афганистан не расплатился по долгам с Таджикистаном по электроэнергии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com