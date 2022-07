Ракета-носитель SpaceX загорелась в ходе испытаний. Видео

CentralAsia (CA) - Ракета-носитель, разработанная компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX для пуска космического корабля Starship, загорелась на стартовой площадке при начале испытаний. Об этом сообщает Space.com.

Испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy проходили в понедельник по местному времени в штате Техас. Видеозапись с сильным взрывом и последующим пожаром опубликовал в Twitter главный редактор сайта NASASpaceFlight Крис Берджин.

Илон Маск в свою очередь ответил ему, что все пошло «не так уж хорошо», а его команда «оценивает ущерб».

«В данном случае проблема произошла при тестовом запуске двигателя (у Raptor сложная последовательность запуска). В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно», — написал Маск.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.

Holy moly. Well, that was unexpected!https://t.co/dUUqw7ojRv pic.twitter.com/7IGztPuE12