Путин встретится с Эрдоганом и Раиси в Тегеране, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин посетит Иран. 19 июля глава российского государства вылетит в Исламскую Республику для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает «КоммерсантЪ».

Ранее визит Владимира Путина анонсировала иранская сторона.

«Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там (в Иране)», — уточнил пресс-секретарь подробности предстоящего президентского визита.

После начала российских военных действий в Украине Владимир Путин совершил лишь два визита за границу: в Таджикистан и Туркменистан. В марте Россия обогнала Иран по числу введенных санкций, став страной с наибольшим количеством действующих против нее ограничений. В иранском Центробанке сообщали, что Исламская Республика поделилась с Россией опытом обхода западных санкций.