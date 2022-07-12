Путин распорядился обсудить с Кыргызстаном создание объединенной системы ПВО

Владимир Путин

CentralAsia (KG) - Президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Кыргызстаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Кыргызстаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Кыргызстана», - говорится в тексте документа.

Также, согласно документу, Минобороны РФ поручено совместно с МИД РФ провести переговоры с Кыргызстаном и по достижении договоренности подписать от имени РФ соглашение, разрешив вносить в его проект не имеющие принципиального характера изменения.

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